Власти Нидерландов готовы объявить частичный локдаун

Нидерланды почти на месяц введут частичный локдаун с 13 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом. Жителей не пустят на спортивные мероприятия, а барам придется прекращать работу в 19 часов, передает Reuters.

Планируется, что антиковидные меры начнут действовать с 13 ноября и продлятся минимум три недели. Окончательное решение будет принято вечером 12 ноября.

Власти Нидерландов рекомендовали большей части граждан перейти на удаленный режим работы и оставаться дома. Заведения общепита и промышленные магазины не будут пускать посетителей после 19 часов. Спортивные мероприятия станут проводить без зрителей, однако театры и кинотеатры будут работать в прежнем режиме, как и школы.

По данным агентства, на 11 ноября суточный прирост больных Covid-19 в стране составил 16,3 тыс. человек. При этом население страны составляет 17,5 млн человек.

Заболеваемость коронавирусом растет во многих странах. Так, в Латвии был объявлен локдаун с 21 октября по 15 ноября, во время которого разрешили работать только тем магазинам и учреждениям, которые предоставляют товары и услуги первой необходимости.

Амстердам, Наталья Рязанова

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