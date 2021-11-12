Власти ФРГ вновь отменили плату за ПЦР-тесты

Власти Германии ввели бесплатное тестирование на коронавирус на фоне роста заболеваемости. Граждане смогут провериться на Covid-19 за счет государства раз в неделю, сообщил и. о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

«Мы снова вводим бесплатные тесты для граждан», – сказал он при оглашении эпидемиологической ситуации перед журналистами. Видео выступления опубликовано на странице чиновника в Twitter.

Новое правило вступит в силу с 15 ноября, а бесплатно провериться можно будет до конца марта 2022 года.

Напомним, 11 октября ПЦР-тесты в Германии стали платными. Но месяц спустя в стране выявили рекордное число заболевших – 50 196 человек, а 3 ноября власти страны завили, что в стране началась четвертая волна пандемии.

Берлин, Наталья Рязанова

Берлин. Другие новости 12.11.21

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