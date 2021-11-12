Британцы помогут польским пограничникам укрепить границы

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил о сотрудничество с Великобританией в части укрепления внешних границ. Британские военные помогут полякам сделать заграждения недоступными для нелегальных мигрантов.

«Началась рекогносцировка перед поддержкой инженерных войск Великобритании. Наши солдаты будут сотрудничать в укреплении заграждения на польско-белорусской границе», – сообщил Блащак в Twitter.

Напомним, за 11 ноября нелегальные мигранты 468 раз пытались прорвать польскую границу, а накануне таких попыток было 599. Несколько десятков беженцев пробрались в Польшу, но их поймали.

Варшава, Наталья Рязанова

Варшава. Другие новости 12.11.21

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