Поляки остановили 468 попыток прорвать границу страны

За минувшие сутки нелегальные мигранты 468 раз пытались прорвать польскую границу. Часть из них официально выдворили из Польши, передает РИА «Новости».

Все попытки пересечь разделительную линию были со стороны Белоруссии. Власти Польши официально выдворили из страны 42 иностранца. Накануне пограничники насчитали 599 попыток нелегально проникнуть в Польшу.

Службы охраны госграницы Литвы за прошедшую ночь остановили 35 нелегальных мигрантов, пытавшихся проникнуть в страну. Беженцы пытались прорваться двумя группами, всего 35-40 человек. СОГГЛ продолжает наблюдать за ситуацией на границе с воздуха

Накануне в Польшу со стороны Белоруссии проникли две большие группы беженцев: 73 и 82 человека. Пограничники частично задержали нарушителей. В ту же ночь защитники литовской границы пресекли более 170 попыток проникнуть в страну.

Власти обеих стран обвиняют Белоруссию в ухудшении кризиса с мигрантами. Брюссель обвинил Минск в гибридной атаке и использовании кризиса для давления на ЕС.

Варшава, Наталья Рязанова

Варшава. Другие новости 11.11.21

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