«На случай войны с Россией»: Британия отправит военных и технику в ФРГ

Британские власти переправят в ФРГ сотни единиц военной техники на случай «войны с Россией». С той же целью 250 военнослужащих переведут ближе к Восточной Европе, пишет The Times.

Командующий британскими сухопутными войсками генерал-лейтенант Ральф Вуддисс рассказал о новой конфигурации войск. Так, узловыми станут военные базы в ФРГ, Кении и Омане. Великобритания панирует вернуть на базу НАТО в Сеннелагере сотни единиц бронетехники, включая бронетранспортеры Boxer, танков Challenger 3, беспилотников и артиллерийских орудий.

«Я делаю особый акцент на Германии, куда мы выдвинем значительное число нашей бронетехники, чтобы можно было двигаться быстрее, если она понадобится где-нибудь на сухопутной части континента», – цитирует генерала The Times.

Напомним, в середине ноября Лондон заявил о планах перебросить на Украину 600 бойцов спецназа «в связи с опасениями вторжения России». Военно-транспортный борт уже доставил в аэропорт Борисполь под Киевом 80 тонн вооружений и боеприпасов из США.

Как сообщал «Новый День», именно Вашингтон обвинил Москву в наращивании военных сил у границы с Украиной. Официальные лица США и стран Европы заметили перемещение российских войск и обеспокоены этими маневрами.

Лондон, Наталья Рязанова

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