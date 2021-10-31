В США вновь обвинили Россию в наращивании войск у границы с Украиной

В США снова заговорили о наращивании российских сил у границы с Украиной. Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщает, что официальные лица США и стран Европы обеспокоены наблюдаемым ими увеличением численности российских войск рядом с украинской границей.

Собеседники издания отметили, что переброска войск вновь вызвала встревоженность, которая появилась в апреле, когда «международный резонанс спровоцировало самое значительное за годы наращивание сил России у украинской границы».

В статье говорится, что высокопоставленные американские и европейские лица заметили необычные передвижения российских войск у границы с Украиной в последние недели после того, как Россия завершила с Белоруссией совместные учения «Запад 2021».

По оценке издания, военный конфликт на юго-востоке Украины переходит в новую стадию. WP при этом отмечает, что перемещение российских войск происходит на фоне ужесточения позиции Кремля по отношению к Киеву.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что перемещение войск РФ по территории страны не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает.

Тем временем, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Украина готовится к войне или очень серьезной провокации, на что указывают явные признаки и ряд других сигналов. По его словам, Украина стягивает силы и технику в южном направлении, вероятно, планируя отрезать ДНР от моря, передает RT. Кроме того, по словам Пушилина, к сигналам относится занятие «тех или иных позиций» или выход украинских войск на границу с Россией.

Ранее на этой неделе Пушилин охарактеризовал ситуацию в Донбассе как критическую. Он допустил возобновление полноценных боевых действий. 27 октября Пушилин заявил, что войска Украины в нарушение Минских соглашений захватили село Старомарьевка, расположенное в «серой зоне» на линии разграничения. Также появилась информация о пленении украинскими силовиками 37 граждан России в Старомарьевке. МИД России в связи с этим призвал Францию, ФРГ и ОБСЕ побудить Киев прекратить насилие в Донбассе. А Следственный комитет накануне сообщил, что проверяет информацию о захвате и удержании в плену жителей Старомарьевки с российским гражданством.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.10.21

Шугалей: находящийся в состоянии кризиса Судан привлекает больше инвестиций, чем Петербург. / Взаимное признание вакцин и устойчивость энергосектора: Путин выступил на G20. / Постпред Израиля в ООН публично разорвал отчет по правам человека. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»