Впервые: полстраны переехало из-за глобального потепления, вторая половина готовится к отъезду

Почти половина жителей островного государства Тувалу в Тихом океане покинула его территорию из-за изменения климата. Власти страны предупредили оставшееся население о вероятной смене места жительства.

По прогнозам ученых, глобальное потепление угрожает островам Тувалу затоплением. Местность станет непригодной для жизни, и людям придется покинуть ее, пояснил министр иностранных дел страны Саймон Кофе. Уже сейчас около пяти тысяч граждан Тувалу переселились в Новую Зеландию, а это примерно половина всех ее жителей, пишет «Лента.ру».

Власти островного государства намерены сохранить державу даже на чужой территории. В планах вообще перенести страну в интернет.

«Постараемся, чтобы страны признавали Тувалу, даже если мы потеряем нашу территорию. Также обсуждаем технологии по созданию цифровой нации – так мы могли бы продолжить действовать вместе, даже находясь в разных местах», – сказал министр.

Напомним, ученые предупредили о затоплении ряда городов и даже стран из-за повышения уровня мирового океана, вызванного глобальным потеплением. Климат угрожает почти полу-миллиарду человек, живущих в городах Китая, Индии, Бангладеша, Индонезии, Вьетнама и других.

Фунафути, Наталья Рязанова

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