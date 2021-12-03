В Австралии полностью привитый человек впервые подхватил омикрон-штамм

Австралийские медики выявили у жителя столицы страны Канберры омикрон-штамм коронавируса. Они же подтвердили, что мужчина был полностью привит от Covid-19 и не покидал страну.

По данным телеканала ABC, этот случай стал 14-м заражением омикрон-штаммом в Австралии. Reuters сообщает о девяти зараженных новым вариантом коронавируса. Специалисты отслеживают передвижения столичного больного, а власти обязали всех, кто находился с ним в одних местах, сдать тест на Covid-19.

В штате Новый Южный Уэльс штамм «Омикрон» выявили у нескольких учеников, которые теперь находятся на изоляции. Их школу закрыли до конца года. Медики отмечают, что все заразившиеся омикрон-штаммом переносят болезнь легко, а из симптомов у них только признаки простуды.

Число стран, в которых выявили омикрон-штамм коронавируса растет каждый день. Государства ужесточают антиковидные меры и приостанавливают сообщение со странами Южной Африки. В России пока не подтвердили ни одного случая заражения новым вариантом Covid-19.

Канберра, Наталья Рязанова

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