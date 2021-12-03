«Талибан»* запретил насильно выдавать девушек замуж

В Афганистане расшили права женщин. Указ, подписанный лидером движения «Талибан»* Хайбатуллой Ахундзадой, гласит, что женщина не является собственностью и не может быть насильно выдана замуж.

«Женщина – это не собственность, а благородный и свободный человек; никто не может отдать ее кому бы то ни было в обмен на заключение мирного соглашения или прекращение вражды», – говорится в указе, который в соцсетях опубликовал представитель талибов Забиулла Муджахид.

Теперь в случае смерти мужчины в течение четырех месяцев никто не может жениться на его вдове насильно, в том числе родственники. Вдове дается право решать, выходить замуж или нет, и/или определять/выбирать свое будущее.

Кроме того, женщина, оставшаяся без мужа, может претендовать на долю наследства. Документом также регулируются случаи многоженства: мужья обязаны «предоставлять права всем женщинам в соответствии с законами шариата».

Донести новые правила до жителей страны должны различные ведомства, верховный суд и местные власти. Например, богословы обязаны отмечать, что «угнетение женщины и отказ им в их правах вызовут недовольство и гнев Аллаха».

* Организация признана террористической и запрещена в России

Кабул, Зоя Осколкова

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