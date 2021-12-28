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Вторник, 28 декабря 2021, 12:23 мск

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В Кабуле расстреляли протестующих женщин

Талибы* открыли огонь по женской демонстрации в Кабуле. О жертвах или раненых не сообщается.

По данным афганского агентства Asvaka, акция протеста проходила у больницы итальянской гуманитарной организации Emergency. Женщины требовали соблюдать их права и улучшить условия жизни.

«Мы – голос голодных людей. Женщины проснулись, мы ненавидим дискриминацию», – приводит TOLOnews лозунги протестующих. По информации телеканала, в демонстрации приняли участие несколько десятков человек.

О пострадавших и погибших пока не сообщалось.

*террористическая организация, запрещенная законами РФ

Кабул, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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