В Афганистане запретили лечить женщин без сопровождения мужчин

В Афганистане было запрещено оказывать медицинскую помощь женщинам, которые приходят в больницы без сопровождения мужчины. Об этом сообщает портал Etilaatroz со ссылкой на источник в органах здравоохранения.

В районе Мукур афганской провинции Газни было зафиксировано несколько случаев, когда женщины приходили в больницы в сопровождении родственниц или подруг, но без махрамов – родственников-мужчин.

Талибан* счел такое поведение аморальным и незаконным. В результате врачам было запрещено принимать таких пациенток.

Ранее в Афганистане расшили права женщин. Указ, подписанный лидером движения «Талибан»* Хайбатуллой Ахундзадой, гласит, что женщина не является собственностью и не может быть насильно выдана замуж. Теперь в случае смерти мужчины в течение четырех месяцев никто не может жениться на его вдове насильно, в том числе родственники. Кроме того, женщина, оставшаяся без мужа, может претендовать на долю наследства.

*террористическая организация, запрещенная законами РФ

Кабул, Зоя Осколкова

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