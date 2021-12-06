В Австралии установят черный ящик на случай крушения цивилизации

Ученые в Австралии придумали черный ящик на случай экологической катастрофы. Прибор уже работает и должен записать события последних десятилетий человечества, передает ABC News.

Специалисты записывают события для архива черного ящика, который еще только предстоит построить. Коробку из стальных листов в 7,62 см толщиной размером с автобус заполнят накопителями данных. Работы начнутся будущим летом, а к концу года «самописец» закопают на западном побережье австралийского острова Тасмания. На поверхности останутся солнечные панели для питания оборудования внутри ящика.

Черный ящик сохранит историю того, как люди шли к экологической катастрофе для тех, кто будет возрождать цивилизацию на Земле. «Самописец» будет фиксировать данные о температуре в разных уголках планеты, уровень углекислого газа – значимые изменения климата.

Планируется, что в автономном режиме аппарат сможет работать 50 лет. За это время ученые надеются перенести данные на новейшие носители и придумать, как далекие потомки будут расшифровывать записанную информацию.

Как сообщал «Новый День», климат на Земле начал меняться с рекордной скоростью за последние 24 тыс. лет. Температура на Земле постепенно повышалась последние 11-12 тыс. лет, но теперь это стало вызовом для человечества. Пока неизвестно, сможет ли мировое сообщество замедлить или остановить этот процесс.

Канберра, Наталья Рязанова

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