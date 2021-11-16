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Вторник, 16 ноября 2021, 15:22 мск

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Темпы изменения климата стали рекордными за 24 тысячи лет

По мнению американских ученых, сейчас климат на Земле меняется с рекордной скоростью. Темпы климатических изменений являются самыми быстрыми за последние 24 тысячи лет.

Специалисты из США изучили соотношение изотопов, содержащихся в морских отложениях с последнего ледникового периода, а также состав магния, кальция и различных органических молекул внутри них. Статью с результатами исследования опубликовало издание Nature.

Температура на Земле постепенно повышалась последние 11-12 тысяч лет. Однако в современности климатические изменения происходят слишком быстро – температуры растут намного быстрее, чем после завершения последнего ледникового периода.

По словам ученых, люди имеют дело с беспрецедентным по стремительности изменением климата, и это настоящий вызов для всего человечества. При этом до сих пор нет ответа, сможет ли мировое сообщество, если не остановить, то хотя бы замедлить этот процесс.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 16.11.21

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