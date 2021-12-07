ЮАР заперла больных «Омикроном» в стране

Власти ЮАР ввели запрет на выезд из страны для всех заразившихся омикрон-штаммом Covid-19. Власти страны объявили, что выполняют рекомендации Всемирной организации здравоохранения.
«ЮАР обеспечивает соблюдение протоколов по охране здоровья от Covid-19 во время путешествий. Ни одному инфицированному человеку не разрешается покидать страну», – цитирует сообщение южноафриканского посольства в России РИА «Новости».
Специалисты ВОЗ не выявили ни одного случая тяжелого течения омикрон-штамма коронавируса в мире. Также пока не было летальных случаев среди заразившихся новым вариантом Covid-19.
Претория, Наталья Рязанова
© 2021, РИА «Новый День»
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