ЮАР заперла больных «Омикроном» в стране

Власти ЮАР ввели запрет на выезд из страны для всех заразившихся омикрон-штаммом Covid-19. Власти страны объявили, что выполняют рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

«ЮАР обеспечивает соблюдение протоколов по охране здоровья от Covid-19 во время путешествий. Ни одному инфицированному человеку не разрешается покидать страну», – цитирует сообщение южноафриканского посольства в России РИА «Новости».

Специалисты ВОЗ не выявили ни одного случая тяжелого течения омикрон-штамма коронавируса в мире. Также пока не было летальных случаев среди заразившихся новым вариантом Covid-19.

Претория, Наталья Рязанова

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