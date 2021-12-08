Европарламент призвал к тотальному бойкоту Олимпиады в Китае

Европарламент выступил за тотальный бойкот Олимпийских Игр 2022 года в Пекине. Зампредседателя ЕП Никола Бер считает, что Европа должна оставаться в русле политики США.

Никола Бер признала, что реакция на проведение Олимпиады в Пекине следует слишком поздно. Дипломатический бойкот – это «меньшее», что может сделать Запад с учетом нарушения прав человека в Китае, считает политик. Пекин изначально был «ошибочной площадкой в неправильном месте».

«Евросоюз должен не только следовать руслу политики США, но и выступить за полный бойкот Зимних игр. Невозможно спокойно наблюдать за гигантской пропагандистской инсценировкой Китая на Зимних Играх, пока за кулисами серьезно нарушаются права человека», – сказала Никола Бер в интервью Funke.

Напомним, США и Австралия уже объявили дипломатический бойкот пекинской Олимпиаде. Спортсмены поедут на соревнования, а вот официальные лица демонстративно отказались от визита в Пекин. В Китае отметили, что приглашения участникам бойкота в США не отправлялись.

Международный олимпийский комитет заявил, что уважает решение США, поскольку присутствие госчиновников других государств на Олимпиаде – суверенное решение любого правительства.

Страсбург, Наталья Рязанова

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