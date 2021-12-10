Виновница массовой давки на «Тур де Франс» отделалась штрафом

Суд приговорил виновницу массовой давки на велогонке «Тур де Франц» к штрафу в 1200 евро. Изначально ей грозили четыре месяца в тюрьме, но судья смягчился.

Напомним, 26 июня на первом этапе велогонки болельщица вышла на трассу, чтобы камеру попал ее приветственный плакат для бабушки и дедушки. В нее врезались несколько велосипедистов, на них наехали другие участники гонки, и получилась большая свалка. 21 гонщик получил различные травмы, испанец Марк Солер пришел к финишу с переломами обеих рук, а трем участникам пришлось сойти с дистанции.

Женщина сбежала с места происшествия, но позже сама явилась в полицию. Она признала вину и заявила, что очень раскаивается в своем поступке. Суд счел это смягчающим обстоятельством и заменил лишение свободы на штраф.

«Она совершила глупость, но она не террористка. Мы просто хотим, чтобы болельщики в будущем были более осторожны», – приводит BBC News комментарий директора «Тур де Франс» Кристиана Прюдомма.

Париж, Наталья Рязанова

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