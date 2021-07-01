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Четверг, 1 июля 2021, 12:48 мск

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Во Франции арестовали зрительницу, устроившую массовый завал на «Тур де Франс»

Фото: Официальный сайт Тур де Франс (www.letour.fr)

Зрительница, чья невнимательность привела к травмам спортсменов на велогонке «Тур де Франс», была арестована. Женщине грозит крупный штраф. Об этом сообщает телеканал RTL.

Первый этап гонки состоялся 26 июня и обозначился инцидентом, в результате которого несколько спортсменов получили серьезные травмы. Все дело в том, что на трассу вышла болельщица с плакатом, в который врезался немецкий велосипедист из команды Jumbo-Visma Тони Мартин. За падением Мартина последовал массовый завал пелотона.

Как видно на кадрах трансляции, зрительница даже не смотрела на спортсменов, она хотела, чтобы ее плакат, обращенный к бабушке и дедушке, попал в объектив телекамер.

Позже стало известно, что 21 спортсмен получил различные травмы. Так испанец Марк Солер (Movistar) заканчивал гонку с двумя переломами рук. Французский велогонщик Сирил Лемуан получил множественные переломы ребер и коллапс легкого. Немецкий велогонщик Яша Зюттерлин был вынужден прекратить гонку.

Виновную в завале болельщицу объявили в розыск. Сегодня стало известно, что полиции удалось задержать подозреваемую. Ей может грозить не только крупный штраф за нарушение правил безопасности, не исключено, что спортсмены потребуют через суд компенсации за причиненный ущерб.

Париж, Зоя Осколкова

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