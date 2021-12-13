Time объявил Илона Маска человеком года

Основатель компании SpaceX, миллиардер Илон Маск стал человеком года по версии американского журнала Time.

«В 2021 году Маск стал не только самым богатым человеком в мире, но и, возможно, самым впечатляющим примером масштабных изменений в нашем обществе. Мы еще не знаем, насколько Tesla, SpaceX и предприятия, которые Маск еще не придумал, изменят нашу жизнь. В 50 лет у него достаточно времени, чтобы писать о своем и нашем будущем. Нравится нам это или нет, но мы сейчас в мире Маска», – заявил главный редактор журнала Эдвард Фельзенталь.

«За поиск решений экзистенциального кризиса, за воплощение возможностей и эпохи технологических титанов, за проведение самых смелых и разрушительных преобразований общества Илон Маск стал человеком года Time 2021 года», – объяснил он выбор редакции.

Напомним, журнал Forbes в конце сентября назвал Илона Маска богатейшим человеком планеты. Издание оценило состояние американского миллиардера в $203,4 млрд. По этому показателю Маск обошел основателя Amazon Джеффа Безоса ($197,7 млрд).

Ранее сообщалось, что Маск продал виллу в Калифорнии и официально стал бездомным. На прошлой неделе бизнесмен сообщил в своем твиттере, что хочет бросить работу и стать блогером.

Напомним, в 2020 году победителями в номинации «Человек года» стали президент и вице-президент США Джо Байден и Камала Харрис.

Москва, Наталья Петрова

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