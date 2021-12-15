Ученые выявили неэффективность Pfizer и Sinovac при «Омикроне»

Специалисты Гонконгского университета выяснили, что уровень антител после прививки некоторыми препаратами не дает защиты от омикрон-штамма коронавируса. Так, иммунный ответ после двух доз китайской вакцины Sinovac и американской Pfizer недостаточен, чтобы остановить заражение.

«Вакцины против Covid-19 от Sinovac Biotech и Pfizer-BioNTech не способны производить достаточное число антител для нейтрализации сильно мутировавшего штамма коронавируса «Омикрон», – цитирует результаты исследования South China Morning Post.

Ученые заявили, что для защиты от южноафриканского штамма нужно разработать новые вакцины. Разработчик Sinovac в ответ заявил, что уровень антител можно поднять бустерной дозой, то есть третьим уколом уже существующего препарата.

Как сообщал «Новый День», разработчики российских препаратов уже подготовились к борьбе с быстро распространяющимся омикрон-штаммом коронавируса. У вакцины «Спутник V» появился вариант, нацеленный именно на «Омикрон», но препарат пока не прошел испытания на эффективность и безопасность. В Центре им. Чумакова заверили, что разработанная ими вакцина «КовиВак» и в нынешней версии защищает от нового штамма.

Гонконг, Наталья Рязанова

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