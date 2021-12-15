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Среда, 15 декабря 2021, 15:07 мск

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Ряд стран ЕС выступил против новых антироссийских санкций

Фото: ec.europa.eu

Ведущие страны Евросоюза предпочли переговоры новым ограничительным мерам в отношении России. Германия, Франция, Италия и Испания предложили провести новый раунд переговоров вместо подписания нового пакета санкций из-за Украины.

Об этом сообщает Bloomberg по информации от европейских дипломатов и официальных лиц. По данным агентства, часть членов ЕС усомнилась в планах России напасть на Украину.

В начале декабря Литва, Польша и Украина в совместном заявлении призвали ввести новые антироссийские санкции в отношении России. Поводом они назвали «продолжающуюся агрессию против Украины», а именно скопление российских войск вблизи украинских границ и «временно оккупированных территорий».

Москва, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»

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