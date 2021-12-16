США отправили истребители в Румынию для укрепления НАТО у Черного моря

США отправили в Румынию истребители F-15 для укрепления сил НАТО в районе Черного моря. Американские истребители дополнили группировку из итальянских и румынских военных самолетов, рассказали в пресс-службе альянса.

«ВВС Италии, Румынии и США будут летать вместе для обеспечения воздушного присутствия союзников в Черноморском регионе, укрепления многонациональных отношений и улучшения взаимодействия между союзниками», – говорится в сообщении на сайте НАТО.

F-15 приземлились в городе Кымпия-Турзий и с 18 по 22 декабря будут совершать совместные вылеты с румынскими самолетами.

В начале декабря МИЛ РФ уже вручил американскому посольства Ноту протеста из-за возросшей военной активности США и НАТО над акваторией Черного моря. Российская сторона подчеркнула, что только счастливая случайность и реакция российских пилотов и авиадиспетчеров несколько раз предотвратили трагедию в небе.

Так, 3 декабря пассажирский борт рейса Тель-Авив – Москва резко сменил курс над Черным морем из-за угрозы опасного сближения с американским самолетом-разведчиком.

Бухарест, Наталья Рязанова

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