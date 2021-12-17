Киев терпит крупные штрафы из-за ссоры с Россией

Власти Перу начали штрафовать Украину за срыв контракта на поставку самолета Ан-178. Киев не смог найти замену российским компонентам для сборки борта.

Украина подписала контракт с Перу на 65 млн долларов. Перуанское МВД готово было платить за транспортный самолет, который украинские власти обещали собрать без задержек. Но когда наступил срок исполнения договора, борт был готов только на 40%. Украинские инженеры не смогли найти замену российским комплектующим, которые предусматривались конструкцией самолета, передает телеканал «Россия 24».

Согласно контракту, штраф в первые два месяца составит пять тысяч долларов. В последующие – 35 тыс., а при задержке в пять месяцев и более Киеву придется заплатить уже по 70 тыс. за каждый месяц неисполнения договора.

Напомним, властям Украины приходится срочно решать более насущные вопросы. Страна стоит на пороге энергетического коллапса. Острая нехватка угля для ТЭС привела к резкому увеличению расхода газа для поддержания отопления. Но выяснилось, что в газохранилищах нет дополнительных объемов для одновременного поддержания тепла и выработки электроэнергии. Атомная и гидрогенерация не справляются с возросшей нагрузкой.

Киев, Наталья Рязанова

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