Более половины американцев разочарованы работой Байдена

Более половины (55%) опрошенных американцев недовольны деятельностью Джо Байдена на посту президента США. Из них 44% категорически не одобряют его работу, следует из данных опроса социологической службы The Marist Institute.

«Это самый высокий отрицательный рейтинг Байдена с момента вступления в должность», – говорится в отчете социологов.

Рейтинг одобрения работы Байдена упал еще на один пункт с предыдущим декабрьским опросом и достиг 41%. Это новый антирекорд за все время президентства нынешнего американского лидера.

Опрос проведен 11-13 декабря методом телефонного интервью среди 1400 респондентов старше 18 лет.

Как сообщал «Новый День», в середине ноября 48% жителей США усомнились в психическом благополучии своего президента. 46% опрошенных убеждены, что Джо Байден в здравом уме и памяти.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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