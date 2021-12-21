Полиция задержала державшего заложниц парижанина

Державший женщину в заложницах парижанин сдался полиции. Ни заложница, ни подозреваемый не пострадали, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

«Захвативший заложников задержан. Пострадавших нет», – написал он в Twitter.

Ранее в парижском магазине в районе площади Бастилии вооруженный ножом мужчина взял в заложницы двух женщин. Полиция выяснила, что 56-летний подозреваемый страдает психическим расстройством, но перестал принимать лекарства. Он потребовал личной встречи с главой французского Минюста Эриком Дюпоном-Моретти.

Полиция оцепила место происшествия и вызвала переговорщиков. Они выяснили, что в руках злоумышленника оказались мать и дочь. Через шесть часов после сообщения в полицию подозреваемый отпустил одну женщину. Переговорщики работали всю ночь.

Вторую заложницу удалось освободить только час назад. Злоумышленник сам отпустил ее, а потом бросил пистолет и сдался полиции.

Париж, Наталья Рязанова

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