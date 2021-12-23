В США официально одобрена таблетка Pfizer от Covid-19

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило использовать препарат компании Pfizer для экстренного лечения коронавируса. Таблетку Paxlovid рекомендовано применять в течения пяти дней после появления симптомов или сразу после положительного анализа на Covid-19.

Лекарство будет доступно по рецепту американцам старше 12 лет, чей вес превышает 40 кг.

«Сегодня FDA выдало разрешение на экстренное применение Paxlovid компании Pfizer для лечения от коронавирусной болезни в легкой или средней форме пациентов, которые находятся в группе высокого риска прогрессирования Covid-19до тяжелой формы, включая госпитализацию или смерть», – говорится в сообщении регулятора.

Американцев предупредили о побочных эффектах лекарства: повышение давления, боли в мышцах, диарея, нарушение вкусовых ощущений. Эффективность препарата заявлена на уровне 89% в части снижения рисков госпитализации или смерти от Covid-19.

Напомним, россияне вошли в число тех, на ком проверялась эффективность и безопасность препарата Paxlovid. В испытаниях приняли участие 90 человек в ряде медучреждений в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и других городах.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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