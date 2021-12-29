В США дети массово попадают в больницу с Covid-19

Число госпитализаций детей и подростков до 17 лет в США выросло на 48% за минувшие две недели. За одну неделю тяжелая заболеваемость среди детей подскочила до 305 человек на 100 тыс. человек, сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

С 13 по 19 декабря в больницах оказалось на 48,2% больше детей и подростков. Число госпитализаций детей на 100 тыс. человек было 206, а с 20 по 26 декабря – уже 305. Специалисты отметили, что показатель приближается к антирекорду, установленному с 29 августа по 4 сентября. Тогда в больницах оказывались 342 ребенка на 100 тыс. человек.

Общее число новых больных коронавирусом за неделю достигло 258 312 человек. предыдущий максимум в 250 141 был зарегистрирован 8 января этого года.

Ранее детские терапевтические и реанимационные отделения в больницах Израиля оказались полностью заполнены. В России коронавирус выявили более чем у 570 тыс. детей и подростков с начала текущего года, то есть каждый десятый случай Covid-19 в стране пришелся на несовершеннолетнего. По данным ВОЗ, на детей до пяти лет пришлось около 2% случаев коронавируса в мире, а на детей постарше и подростков – 7%.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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