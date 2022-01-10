В Австралии стартовала вакцинация от Covid-19 детей 5-11 лет

Власти Австралии объявили о вакцинации от коронавируса детей 5-11 лет на фоне новой волны заболеваемости. Штат Квинсленд отложил начало учебного года, чтобы дети успели привиться, пишет Reuters.

Прививочная кампания для детей стартовала 10 января. Медики используют вакцину компаний Pfizer и BioNTech. При этом, большинство штатов намерены начать учебный год вовремя – 2 февраля. Власти Квинсленда отложили начало учебы на две недели, давая детям время на вакцинацию.

Более 90% населения Австралии старше 16 лет уже сделали прививку от Covid-19. Но число больных продолжает расти. В ряде штатов больницы отменили плановые операции и отдали дополнительные койки для пациентов с коронавирусом.

В России число заразившихся коронавирусом детей значительно выросло, поскольку они не вакцинированы. Низкий иммунитет против Covid-19 не позволяет бороться с вирусом, заявила замдиректора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Татьяна Руженцова в эфире телеканала «Россия-1». По ее словам, непривитые люди чаще заражаются коронавирусом и тяжелее переносят болезнь.

Как сообщал «Новый День», двум младенцам в Бразилии по ошибке сделали прививки от коронавируса. После этого детей привезли в больницу с жаром и рвотой.

Канберра, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»