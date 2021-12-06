В Бразилии двух грудничков привили от коронавируса

В бразильскую больницу попали два маленьких ребенка, которым по ошибке поставили прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал UOL.

Двухмесячной девочке и четырехмесячному мальчику должны были ввести комбинированную вакцину против коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита B и гемофильной инфекции типа B. В результате ошибочных действий медперсонала дети получили препарат от коронавируса Pfizer.

У малышей поднялась высокая температура, началась рвота. Младенцев госпитализировали как минимум на неделю. У них берут анализы крови и делают электро- и кардиограмму каждые двое суток.

В прививочном пункте города Сорокаба юго-восточного штата Сан-Паулу, где была введена вакцина, медсестру отстранили от работы. Проводится служебная проверка. Отмечается, что это не первый подобный случай.

Сан-Паулу, Зоя Осколкова

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