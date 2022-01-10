Швеция расширила антиковидные меры из-за новой волны Covid-19

Власти Швеции расширили список антиковидных ограничений на фоне роста числа больных коронавирусом. Премьер-министр страны Магдалена Андерссон назвала уровень заболеваемости «исторически высоким», – передает ТАСС.

С 14 января учреждениям общепита запретят работать ночью и принимать компании более восьми человек. Участники массовых мероприятий должны будут показывать прививочные сертификаты, а организаторы – обеспечить пришедших сидячими местами с учетом дистанции, если собравшихся будет более 50.

Вузам рекомендовали перейти на дистанционную форму обучения.

Ранее в транспорте дальнего следования сделали обязательным бронирование мест, а число гостей на частных вечеринках ограничили 50. Работодателей призвали проводить встречи и собеседования в онлайн-режиме.

Напомним, в конце декабря европейские страны объявили о рекордном росте больных Covid-19. Так, во Франции суточный прирост в 179 807 новых случаев стал максимумом с начала эпидемии. В Великобритании за неделю прирост больных составил 43%, поднявшись до 129 047 человек.

Стокгольм, Наталья Рязанова

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