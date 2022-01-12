Жириновский спрогнозировал переезд миллионов жителей США в Сибирь

Депутат Госдумы Владимир Жириновский считает, что белые жители США буду вынуждены бежать из своей страны из-за межнациональных конфликтов, часть из них даже может быть поселится в России. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

«США уже запустили механизм самораспада, подобный тому, что происходил в СССР», – пишет Жириновский. По его мнению, Советский Союз распался из-за того, что «русские подкармливали национальные окраины». Сейчас похожие процессы происходят в США.

«Там нет национальных окраин, но там есть афроамериканцы, мексиканцы, небелое население в общем, которое уже диктует свою волю, а белым все больше запрещают говорить о своих правах, своей культуре, своей истории. Их, по сути, просто отменяют в США», – заявил депутат.

В настоящее время белые американцы все еще составляют большинство населения в Соединенных Штатах, но через десять лет они превратятся в меньшинство, которое столкнется с дискриминацией.

«И начнется их эвакуация в Канаду, в Австралию, в другие регионы мира. Может даже и нас попросят где-нибудь в Сибири поселить несколько миллионов», – написал Жириновский.

В сложившихся условиях США «рухнут», так как новое общество после оттока белых американцев не сможет поддерживать такой же уровень развития технологий, экономики и жизни, заключил депутат.

Москва, Зоя Осколкова

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