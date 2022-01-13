Сенаторы США предложили санкции против Путина и Сбербанка

Группа американских сенаторов-демократов подготовила законопроект о санкциях против руководства во главе с президентом РФ Владимиром Путиным и финансовой системы России. Политики предложили ввести их в случае российского нападения на Украину.

В случае одобрения законопроекта под санкции также попадут премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу.

Пакет ограничений предусматривает запрет на операции с российским суверенным долгом, санкции в отношении компаний в системе SWIFT. Санкции предложено применить к трем крупным российским финорганизациям из перечня, куда входят Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, банк «Открытие», Российский фонд прямых инвестиций, Альфа-банк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк и Транскапиталбанк.

В случае прямой агрессии Москвы сенаторы предложили ввести санкции против газопровода «Северный поток-2», оператора проекта и подрядчиков.

Один из авторов инициативы – глава комитета по международным делам Сената США Роберт Менендес. «Закон о защите суверенитета Украины 2022 года» должен будет получить одобрение обеих палат конгресса и только тогда пойдет на подпись президенту США. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн уже заявила, что администрация президента одобряет законопроект.

Ранее США скрытно одобрили новый пакет военной помощи Украине на 200 млн долларов. На Украину отправят вооружения, медикаменты и запчасти к оборудованию и оружию.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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