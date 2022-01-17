КНР: омикрон-штамм прибыл в Пекин с посылкой

Власти Пекина допустили, что первый случай заражения омикрон-штамма случился после контакта с прибывшей из-за границы посылкой. В пробах с почтового отправления нашли образцы «Омикрона».

Больная новым штаммом женщина сама рассказала о посылке из Канады, которая шла через США и Гонконг. Китаянка получила коробку 11 января, но не открывала. Это сделали специалисты при проверке: они взяли пробы с внешней и внутренней части коробки, сопровождающих документов. Некоторые оказались положительными на омикрон-штамм, сообщили в пекинском Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Специалисты выявили уже 69 человек, контактировавших с больной «Омикроном», теперь проверяют всех, кто контактировал с посылкой. Пока тесты отрицательные.

В Центре горожанам рекомендовали воздержаться от покупок из-за рубежа. При контакте с посылками и письмами из-за границы китайцам посоветовали надевать перчатки и маски, а упаковку вскрывать вне помещений. Специалисты призвали дезинфицировать содержимое.

Напомним, первый случай «Омикрона» в Пекине выявили 15 января у женщины, которая не выезжала из страны или города.

Ранее власти китайского города Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян установили награду за информацию об источнике новой вспышки коронавируса. Данные о первом случае и путях распространения вируса оценили в 100 тыс. юаней, то есть около 15,6 тыс. долларов.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»