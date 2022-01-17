В Литве участков массовых мероприятий обязали носить респираторы

Власти Литвы ужесточили антиковидные меры, заменив защитные маски респираторами. Новые правила будут применять на массовых мероприятиях.
Исключение сделают для граждан, которые не могут носить респираторы по состоянию здоровья, и детей младше шести лет.
«Все участники мероприятий в закрытых помещениях должны находиться не в медицинских масках, а в респираторах не ниже второго уровня защиты», – цитирует сообщение литовского Минздрава Sputnik Литва.
В министерстве отметили, что заменять маски на респираторы придется и участникам мероприятий под открытым небом, если организаторы не смогут обеспечить дистанцию между гражданами.
Как сообщал «Новый День», власти Швеции расширили список антиковидных ограничений на фоне роста числа больных коронавирусом. С 14 января организаторы должны обеспечивать дистанцию между зрителями.
Вильнюс, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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