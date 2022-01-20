Более 500 тысяч афганцев лишились работы под властью талибов*

Более полумиллиона жителей Афганистана лишились работы с момента прихода к власти движения «Талибан» (*признано террористическим и запрещено в РФ). По данным учреждения ООН – Международной организации труда, более всего снизилась занятость женщин.

Специалисты МОТ проанализировали данные за третий квартал 2021 года и сравнили в моделью ситуации без смены власти. Потери отработанных в афганской экономике часов составили 13%. Без работы оказались более 500 тыс. человек, а к середине 2022-го их может стать 900 тыс.

Уровень занятости женщин снизился на 16%, к середине 2022 года ожидается снижение до 28%, говорится в сообщении ООН, опубликованном на сайте организации. Аналитики связали резкое снижение занятости с увольнением множества госслужащих и введением ограничений на занятость женщин. Свое влияние оказал и развившийся в стране экономический кризис.

Напомним, запрещенная в РФ террористическая организация «Талибан» пришла к власти в Афганистане в августе 2021 года. одним из первых решений новой власти стало расформирование министерства по делам женщин. Жительницам Афганистана запретили работать вместе с мужчинами.

Артем, Наталья Рязанова

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