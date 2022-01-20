В Индии выявили максимум больных Covid-19 почти за год

В Индии за сутки зарегистрировали 317,5 тысячи больных коронавирусом. Это максимальный показатель за 249 дней и связан с быстрым распространением омикрон-штамма, сообщили в национальном Минздраве.

По данным министерства, 9 287 случаев приходится на «Омикрон», и число заразившихся этим штаммом растет по экспоненте. Точное число установить сложно, потому что сравнение образцов занимает много времени. При этом дельта-штамм остается активным наравне с «Омикроном».

За сутки в стране от Covid-19 умер 491 человек, общее число летальных исходов от вируса достигло 487,6 тыс. человек.

Как сообщал «Новый День», омикрон-штамм активно распространяется по миру. Рекордное число больных за сутки зарегистрировано в США 11 января – 1,13 млн. Показатель стал рекордным среди всех государств мира. В Германии суточный прирост всю неделю составляет более 110 тыс. новых случаев, и более 70% из них вызваны «Омикроном».

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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