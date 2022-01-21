США обвинили четырех белорусов в ложной угрозе рейсу Ryanair

Судебные власти США обвинили четырех госслужащих из Белоруссии в ложном сообщении об опасности для самолета Ryanair. Этот сигнал вынудил экипаж приземлить борт в Минске, где арестовали летевших на нем Романа Протасевича и Софию Сапегу.

«Обвиняются в сговоре с целью совершения авиационного пиратства. Они нарушили стандарты безопасности пассажирских перелетов, перенаправив самолет для достижения неправомерной цели подавления инакомыслия и свободы слова», – говорится в документе, опубликованном на сайте американского Минюста.

В сговоре обвинили главу «Белаэронавигации» Леонида Чуро, его заместителя Олега Казючица, двух сотрудников белорусских спецслужб. Обвинение намерено добиться суда и наказания для белорусов, в том числе, за то, что подвергли угрозе жизни четырех американцев, которые были на борту самолета.

Напомним, 23 мая 2021 года в аэропорту Минска экстренно сел самолет Ryanair рейса Афины-Вильнюс со 126 пассажирами на борту. Причиной стало сообщение о минировании самолета. Пока проверяли борт, правоохранители задержали создателя признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Вместе с ним – его подругу, россиянку Софию Сапега.

Происшествие стало подовом для введения санкций против Белоруссии со стороны ряда европейских государств. Было инициировано расследование. Международная организация гражданской авиации решила, что угроза была ложной, но не смогла установить причастность конкретных государств или лиц к появлению сообщения.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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