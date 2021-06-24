Евросоюз официально объявил о секторальных санкциях против Белоруссии

Европейский союз объявил о введении против Белоруссии секторальных санкций, которые касаются нефтяной отрасли сектор, производства хлористого калия и доступ к рынкам европейского капитала. Об этом говорится в официальном сообщении Совета ЕС.

«Совет сегодня ввел новые ограничительные меры против белорусского режима в ответ на эскалацию серьезных нарушений прав человека в Белоруссии, жестокие репрессии в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая и связанное с этим задержание журналиста Романа Протасевича и Софьи Сапеги», – уточняется в сообщении.

Санкции касаются, в том числе, запрета на продажу, поставку или передачу оборудования, программного обеспечения и технологий для мониторинга, а также перехвата телефонной связи и интернета, и товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях.

Запрет торговли с белорусскими производителями нефтепродуктов и калийных удобрений, а также товаров для производства табачной продукции.

В решении о санкциях также оговаривается ограничение доступа к рынкам каптала ЕС, страхование и перестрахование правительства и государственных органов Белоруссии. При этом члены ЕС должны ограничить участие в белорусских госпроектах своих банков. Европейским компаниям запрещено пользоваться финансовыми инструментами, инвестиционными услугами и переводными ценными бумагами Беларусбанка, Белинвестбанка и Белагропромбанка.

Брюссель, Светлана Антонова

Брюссель. Другие новости 24.06.21

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