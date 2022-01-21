Axiom Space отправит на МКС полностью коммерческий экипаж

Компания Axiom Space объявила о полностью коммерческой миссии к Международной космической станции в конце марта. Четыре космотуриста из разных стран проведут на станции восемь дней и поучаствуют в исследованиях.

«Запуск запланирован на 31 марта. Многонациональный экипаж будет заниматься научной, информационно-пропагандистской и коммерческой деятельностью в течение 8 дней пребывания на МКС», – говорится в сообщении аэрокосмической фирмы.

Axiom Space отправит на МКС экс-астронавта NASA Майкла Лопес-Алегриа, бизнесмена из США Ларри Коннора, его израильского коллегу Эйтана Стиббе и канадского инвестора Марка Пати. Ларри Коннор будет выступать в роли пилота. Всех космических туристов провели через медкомиссию и программу спецподготовки.

Напомним, аэрокосмическая компания Blue Origin организовала несколько коммерческих суборбитальных полетов. Первые два запуска были для четырех человек, третий – для шести. Космический тур на New Shepard обошелся туристам в 500 тысяч долларов.

Хьюстон, Наталья Рязанова

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