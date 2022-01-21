США готовят законы для сдерживания IT-гигантов

Законодатели в США подготовили два законопроекта для сдерживания власти IT-гигантов. Технологические компании бьют тревогу и засыпают сенаторов просьбами отказаться от введения запретов.

Юридический комитет сената США одобрил законопроекты об открытом рынке приложений и об инновациях и выборе в интернете. Под действие новых законов попадут Google, Apple, Meta, Amazon, TikTok и китайский гигант Tencent с приложением WeChat.

Первая инициатива составлена против доминирования Apple и Google в магазинах приложений. Кроме прочего, компании буквально вынуждают создателей приложений пользоваться встроенными в платформы системами оплаты. И берут с них немалую комиссию – 15-30% от платежа. В случае отказа приложение просто удаляют из магазина, и оно становится недоступным для пользователей.

Так Apple поступила с популярной игрой Fortnite, разработчик которой Epic Games принимал платежи в обход IT-гиганта. Приложение исчезло из App Store, и был удален даже аккаунт Epic Games. Разработчик подал в суд на Apple, тяжба длится более года.

Второй законопроект запретит технологическим компаниям отдавать предпочтение своим продуктам в ущерб аналогам от конкурентов. Bloomberg привел в пример скандал с интернет-магазином Amazon. Компания выискивает самые популярные товары и запускает их запуск, а после продвигает их на первые места в поиске. На подобном поведении уже ловили Google и Apple.

IT-гиганты недовольны законопроектами, а вот средние интернет-компании поддержали инициативу. 35 фирм, включая поисковик DuckDuckGo, сервис Patreon и производителя акустики Sonos открыто ждут принятия законопроектов.

Напомним, Южная Корея первой в мире законодательно запретила IT-гигантам принуждать разработчиков приложений пользоваться встроенными системами оплаты. Национальное собрание одобрило законопроект 31 августа 2021 года.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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