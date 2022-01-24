Американских олимпийцев призвали оставить смартфоны дома

Отправляющиеся на Олимпиаду спортсмены из США получили рассылку с предупреждением отказаться от личных электронных гаджетов на время соревнований. Олимпийский и Паралимпийский комитеты США заявили, что в Пекине смартфоны могут заразить вредоносным программным обеспечением.

«Ваши устройства могут быть скомпрометированы вредоносным ПО, что может отрицательно сказаться на их использовании в будущем. Каждое устройство, коммуникация, транзакция и онлайн-активность могут контролироваться», – цитирует разосланный бюллетень Wall Street Journal.

Взамен личных гаджетов спортсменам предложено пользоваться одноразовыми телефонами, от которых можно избавиться после поездки на Олимпиаду.

Спортивные организации Великобритании, Канады и Нидерландов тоже сделали подобные предупреждения своим спортсменам.

Олимпийские Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Ранее Дания и Нидерланды поддержали дипломатический бойкот церемонии открытия Игр. В числе первых отказались отправлять в Китай официальные делегации США, Австралия, Великобритания, Канада, Япония.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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