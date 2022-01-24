США хотят нарастить военную группировку у границ России

США рассматривают отправку до 50 тысяч военных, а также авиации и флота в Прибалтику и Восточную Европу. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме. По их сведениям, президент Джо Байден примет решение уже на этой неделе.

Как отмечает издание, сотрудники Пентагона представили президенту несколько вариантов действий на фоне растущих опасений по поводу «российского вторжения» на Украину. Военнослужащих могут направить из США и других частей Европы. При этом ни один из вариантов не предполагает размещение военных подразделений США на территории Украины.

По данным газеты, в американской администрации рассматривают вариант отправки в Европу от 1 000 до 5 000 военных с возможностью десятикратного увеличения их численности в случае ухудшении ситуации в регионе.

Вашингтон хочет нарастить военное присутствие у границ России на фоне инициированных Москвой переговоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Ранее Госдеп США принял решение о сокращении штата американского посольства на Украине из-за сохраняющихся «военных угроз» со стороны России. Покинуть Киев предписано наемным работникам, выполняющим задачи, которые не относятся к чрезвычайным, и членам их семей. Кроме того, внешнеполитическое ведомство рекомендовало находящимся на Украине американским гражданам рассмотреть возможность немедленного отъезда из страны. Также Госдеп призвал граждан США не ездить на Украину.

Вашингтон, Наталья Петрова

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