российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

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NewDayNews.ru

Вторник, 25 января 2022, 11:13 мск

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Во Франции школьники заражаются Covid-19, чтобы не ходить на занятия

Среди французских школьников набирает популярность игра «Поймай ковид». Ученики намеренно рискуют здоровьем, чтобы получить освобождение от занятий.

Правила игры простые: нужно нарушать антиковидные меры. Школьники специально садятся ближе друг к другу, чаще обнимаются, пьют из одного стакана и даже обмениваются защитными масками. В соцсетях множество лайков набирают ролики с советами, как добиться положительного теста на коронавирус.

«Некоторые сами хотят заразиться ковидом, особенно если предстоит сложный экзамен. А так ты получаешь семь дней карантина, мини-каникулы», – рассказала одна из учениц местным СМИ.

Медики бьют тревогу: больной ребенок может заразить всю семью. Особенно опасно это для непривитых взрослых родственников или людей из групп риска.

При этом с 24 января во Франции действует система «вакцинных пропусков». Посетить учреждения общепита или фитнес-клуб, проехать в общественном транспорте можно только после подтверждения вакцинации от коронавируса. Отрицательный результат ПЦР-теста на входе не принимают.

Ранее в Австрии, Италии и Германии стали популярны ковид-вечеринки для тех, кто не хочет прививаться, но хочет получить допуск в общественные места как переболевший. Часто участники берут на них и детей, чтобы те тоже переболели Covid-19. По итогам одной из таких вечеринок 55-летний житель Австрии скончался от коронавируса. В тот день в больницу доставили три человека, включая маленького ребенка.

Париж, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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