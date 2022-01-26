Китай назвал иллюзией замену России на газовом рынке Европы

Китай обвинил США во вмешательстве в энергобизнес в геополитических целях. Специалист назвал иллюзией вероятность того, что Россию можно заменить на газовом рынке Европы.

«Действия США, по сути, являются политическим вмешательством на энергорынке в геополитических целях. Это не только не поможет решить текущую глобальную нехватку энергоносителей, но и внесет больше неопределенности на рынок», – заявил научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань.

Он напомнил, что глобальный рынок газа долго не формировался, потому что для перекачки нужна серьезная инфраструктура. Перекачка газа из Катара, с которым США ведут переговоры, могут дорого стоить обеим сторонам.

«Штаты надеются помешать европейско-российскому энергетическому сотрудничеству. Однако, учитывая объективные условия газовой отрасли, справиться с Россией будет непросто», – цитирует политолога Global Times.

Власти Германии уже попросили США и Евросоюз исключить энергетическую отрасль из готовящихся антироссийских санкций. Вероятность недопоставки газа все более заботит Берлин и его соседей. Вашингтон готов пойти на уступки и не включать энергетические санкции в окончательный вариант документа, сообщает Bloomberg.

Международный валютный фонд предупредил, что военный конфликт на российско-украинской границе может привести к росту мировых цен на энергоносители и поспособствует росту инфляции во многих странах.

Как сообщал «Новый День», США ведут переговоры с крупными энергокомпаниями по всему миру, чтобы найти замену российскому газу для рынка в Европе.

Пекин, Наталья Рязанова

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