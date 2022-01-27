КНДР провела шестой запуск с начала года, снова с двумя ракетами

Военные КНДР провели шестой ракетный запуск в сторону Японского моря, сообщили военные Южной Кореи. Они опознали в выпущенных объектах две баллистические ракеты малой дальности, передает агентство «Ренхап».

По данным Объединенного комитета начальников штабов, запуск произвели из города Хамхын около 8 часов утра. На фоне частых ракетных пусков с северокорейской стороны власти Южной Кореи не отменяют высокий уровень готовность в войсках.

Южнокорейские военные пояснили, что 5 и 11 января КНДР испытывала гиперзвуковые ракеты, а 14 января – ракету KN-23, созданную по образцу российской баллистической ракеты «Искандер».

Ранее Япония выразила протест КНДР после запуска двух баллистических ракет в восточном направлении 17 января. Обе ракеты упали в Японском море, но официальный Токио заявил, что подобные испытания несут угрозу безопасности страны и региона.

Сеул, Наталья Рязанова

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