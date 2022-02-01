Полномочия президента Армении Саркисяна официально прекращены

Спикер парламента Армении Ален Симонян подписал заявление Армена Саркисяна об отставке с поста президента страны. Протокол о прекращении полномочий главы государства опубликован на сайте законодательного органа Армении.

«Принимая заявление об отставке президента республики, считать прекращенными полномочия президента Республики Армения Армена Саркисяна», – говорится в документе, подписанном 1 февраля.

Напомним, 23 января президент Армении Армен Саркисян объявил о своей отставке с поста главы государства. Он заявил, что покидает пост из-за недостатка полномочий и потому что не может повлиять на ситуация в сложные времена.

Спикер парламента будет временно исполнять обязанности главы государства, пока не состоятся внеочередные выборы президента республики. Их назначат не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 дней после открытия вакансии.

Ереван, Наталья Рязанова

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