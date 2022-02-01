Минск заверил американских дипломатов в их безопасности

США не владеет ситуацией в регионе и принимает далекие от реальности решения, сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз. Комментируя приказ Госдепа США об отъезде семей дипломатов, политик напомнил о высоком рейтинге безопасности республики.

Анатолий Глаз заверил, что руководство Белоруссии и впредь будет выполнять обязательства по защите дипмиссий. По его словам, никому из дипломатов США и других стран в Минске и за его пределами ничто не угрожает.

«По многим рейтингам, Беларусь – гораздо более безопасная и гостеприимная страна, чем США», – цитирует белорусского дипломата РИА «Новости».

Представитель МИД Белоруссии заявил, что Америка все чаще принимает политизированные решения, не владея ситуацией в регионе.

«В последнее время принимает решения, очень далекие от реальности, без серьезной и объективной оценки истинного положения дел. В их основе лежит сугубо политизированный подход и стремление в своих интересах искусственно нагнетать ситуацию, провоцировать истерию», – сказал Анатолий Глаз.

Напомним, Госдеп США рекомендовал работающим в Белоруссии дипломатам отправить семьи обратно в Штаты из-за якобы напряженной ситуации в регионе. Американцев попросили воздержаться от поездок в Белоруссию из-за «произвольного применения законов, угрозы задержания».

Минск, Наталья Рязанова

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