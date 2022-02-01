Госдеп рекомендовал госслужащим в Белоруссии отправить семьи в США

Госдепартамент США издал предписание отправить семьи находящихся в Белоруссии американских госслужащих обратно в Штаты. Остальных граждан призвали отказаться от поездок в республику.

«31 января Государственный департамент распорядился об отъезде членов семей государственных служащих США», – гласит сообщение, опубликованное на сайте американского ведомства.

Госдеп предупредил, что в регионе сохраняется «непредсказуемая ситуация и повышенная напряженность» из-за активности российских войск на украино-белорусской границе. Также ведомство назвало причиной отказа от поездки сложную обстановку по коронавирусу.

«Не приезжайте в Беларусь из-за произвольного применения законов, риска задержания и необычного и опасного наращивания российской военной мощи вдоль границы Беларуси с Украиной. Возможно потенциальное преследование, направленное конкретно на иностранцев», – говорится в сообщении.

Ранее госдеп США предупредили Белоруссию о быстром и решительном ответе Запада, если республика разрешит использовать свою территорию для нападения на Украину. В ведомстве отметили, что НАТО может пойти на наращивание сил альянса в странах, граничащих с Белоруссией.

30 января посольство США на Украине призвало американских граждан покинуть страну из-за «возросших угроз военных действий со стороны России». Американцам рекомендовали уезжать через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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