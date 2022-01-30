Посольство США вновь призвало американцев покинуть Украину

В посольстве США на Украине в очередной раз призвали американских граждан покинуть страну. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

«Ситуация с безопасностью на Украине по-прежнему остается непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Граждане США на Украине должны рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства», – заявило посольство.

В американском диппредставительстве предложили возможные маршруты выезда из Украины через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию.

В сообщении также говорится, что посольство США в Киеве продолжает работу. В дипмисси напомнили, что для американцев доступны коммерческие рейсы из международных аэропортов Украины.

Ранее, 24 января американский Госдепартамент санкционировал добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов из-за сохраняющихся «военных угроз» со стороны России. Распоряжение касается наемных работников, выполняющих задачи, которые не относятся к чрезвычайным. Членам их семей предписано покинуть украинскую столицу.

Госдеп также рекомендовал находящимся на Украине гражданам США рассмотреть возможность отъезда из страны коммерческими рейсами. Одновременно ведомство призвало американских граждан не ездить на Украину на фоне «возросших угроз российских военных действий», распространения Covid-19 и угрозы насилия в различных районах Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Запад нагнетает истерику вокруг Украины, заявляя об эвакуации дипломатов «параллельно с накачиванием оружием» и с «постоянным подсуживанием украинской элиты». По его мнению, «сама украинская элита… уже немножко перепугалась от того, что Запад чересчур стал запугивать» (цитата по RT).

Надо отметить, что Киев на этом фоне уже неоднократно призывал украинцев к спокойствию и просил политиков не манипулировать темой возможной войны.

В пятницу, 28 января, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что нагнетание ситуации вокруг вероятного вторжения приводит к экономическим потерям на Украине. Он упрекнул западных партнеров в том, что в последнее время они отходят от дипломатического тона, заявляя буквально «завтра будет война». «Создают впечатление, что на Украине завтра война, но это не так», – заявил Зеленский.

Между тем, нагнетание в западных СМИ вокруг возможного «российского вторжения» продолжается. Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что украинская разведка вывезла секретные документы и оборудование из штаб-квартиры в Киеве «в безопасные места на западе страны». Это говорит о том, что Украина готовится к войне с Россией, отмечается в статье. В то же время западных политиков тревожит «публичный скептицизм» и сомнения Зеленского о «российской угрозе», пишет издание.

Киев, Наталья Петрова

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