В США пять школьниц попали под пули из-за ссоры

Неизвестный устроил стрельбу по группе девушек в средней школе Милуоки американского штата Висконсин. Подростки поссорились и устроили драку, когда внезапно оказались под градом пуль, пишет Associated Press.

Стрельба случилась вечером 1 февраля на спортивной площадке. Две девушки 15 лет и их подруги 16, 17 и 20 лет поссорились из-за неприятного общения в соцсети. Словесный конфликт перешел в драку, и наблюдавший за этим мужчина начал стрелять в девушек.

Все пятеро доставлены в больницу, их жизни ничто не угрожает. Полиция ищет стрелка, который сбежал с места преступления, но его личность удалось установить.

Подростки пострадали и в перестрелке в городе Оровилл в штате Калифорния. Мужчина устроил стрельбу по пассажирам междугороднего автобуса и убил несовершеннолетнего.

Около 19:35 часов 2 февраля автобус остановился у круглосуточного магазина на заправке. Некоторые пассажиры вышли и оказались под огнем. Неизвестный ранил пять человек, один из подростков умер по пути в больницу, сообщил шериф округа Батт на официальной странице в Твиттере.

Подозреваемый с заправки побежал в сетевой магазин Walmart, но полицейским удалось его разыскать и задержать. Мотивы преступления выясняются.

Как сообщал «Новый День», за время рождественских праздников в США в результате перестрелок погибли 129 человек, еще 248 американцев получили ранения.

Милуоки, Наталья Рязанова

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