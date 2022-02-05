Агентство Bloomberg ошибочно объявило о российском вторжении на Украину

Сегодня ночью американское агентство Bloomberg опубликовало на своем сайте заголовок о вторжении России на территорию Украины. Позже редакция его удалила, признав ошибку.

В сообщении на сайте агентства говорится, что заголовок «Россия вторгается в Украину» был опубликован случайно. «Мы глубоко сожалеем об этой ошибке. Заголовок был удален, и мы расследуем причину», – отметили в Bloomberg.

Стоит отметить, что западные СМИ последние несколько месяцев регулярно заявляют о подготовке Россией «вторжения» на Украину. Официальные лица ряда государств, в том числе США, заявили о подготовке новых антироссийских санкций в случае «российской агрессии». Москва категорически опровергает наличие таких планов.

На этом фоне представители Луганской и Донецкой народных республик сообщают, что Украина увеличивает военную группировку вблизи Донбасса.

Москва, Светлана Антонова

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