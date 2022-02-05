российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 5 февраля 2022, 11:17 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Агентство Bloomberg ошибочно объявило о российском вторжении на Украину

Сегодня ночью американское агентство Bloomberg опубликовало на своем сайте заголовок о вторжении России на территорию Украины. Позже редакция его удалила, признав ошибку.

В сообщении на сайте агентства говорится, что заголовок «Россия вторгается в Украину» был опубликован случайно. «Мы глубоко сожалеем об этой ошибке. Заголовок был удален, и мы расследуем причину», – отметили в Bloomberg.

Стоит отметить, что западные СМИ последние несколько месяцев регулярно заявляют о подготовке Россией «вторжения» на Украину. Официальные лица ряда государств, в том числе США, заявили о подготовке новых антироссийских санкций в случае «российской агрессии». Москва категорически опровергает наличие таких планов.

На этом фоне представители Луганской и Донецкой народных республик сообщают, что Украина увеличивает военную группировку вблизи Донбасса.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

«Ситуация может взорваться в любой момент»: эксперт оценил вероятность военных провокаций Киева во время Олимпиады / «Украину толкают в опасную авантюру»: президент Хорватии раскритиковал Запад и выступил в поддержку России / «Закончить войну с Украиной»: в Госдуме определена общая позиция о признании независимости народных республик Донбасса / «Война» за Донбасс: в Карибском кризисе на юго-востоке Украины заинтересованы все стороны / В МИД Сербии назвали катастрофой эскалацию украинского конфликта / «Информационная химера»: Запад прикрывает свое дипломатическое поражение истерикой в СМИ / Жителя Украины лишили прав на 190 лет / «Взорвать ситуацию и вызвать хаос»: США готовят для России казахстанский сценарий, используя Киев как детонатор

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Донбасс, Центр России, В мире, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Украина, Украина, Юго-Восток Украины,